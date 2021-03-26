Домашнее задание в Viber и из Youtube-роликов: Шкарлет ответил на вопросы родителей

КИЕВ. 26 марта. УНН. Учебные заведения наделены автономией по организации образовательного процесса на период карантина. Об этом сказал на брифинге министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает корреспондент УНН.

Так, участник Facebook-группы "Родители SOS" спросил министра о том, что "лишь несколько учителей работают с детьми онлайн: большинство закидывает номера страниц в Viber, еще могут кинуть ссылку на ролики с Youtube".

Цитата:

"Хочу отметить, что согласно Закону Украины об образовании, учебные заведения наделены автономией, которая заключается в их самостоятельности, независимости и ответственности в принятии решений по академическим, образовательным, организационным, финансовым и другим вопросам деятельности, проводящихся в порядке и в пределах, определенных законом ", - ответил Шкарлет.

Детали

По словам министра, учитывая чрезвычайную ситуацию и общегосударственные противоэпидемические мероприятия заведениям общего среднего образования могут быть предложены различные подходы к организации образовательного процесса.

"Кроме дистанционной формы, когда участники удалены друг от друга и взаимодействуют с помощью современных цифровых технологий, может быть очная, смешанная или другая форма обучения, сочетающая смешанное и очное обучение и предполагающая применение технологий дистанционного обучения на очной форме", - сказал он.

Шкарлет подчеркнул, что учебное заведение обеспечивает регулярные отслеживания результатов обучения учащихся, а также при необходимости оказания им поддержки в образовательном процессе.

"Для учеников, которые, например, не могут принять участие в синхронном режиме взаимодействия по уважительным причинам, заведение образования может обеспечить использование других средств коммуникации, доступных для учеников - телефонной, почтовой связи и тому подобное. Прежде всего, в этом взаимодействии первичной является добросовестность ученика и учителя на получение знаний, соблюдение всех графиков и принципов образовательного процесса", - добавил он.

Дополнение

Ранее в МОН заявили, что при дистанционном обучении в школе есть требования к организации учащихся с техническими средствами, продолжительность обучения за компьютером ограничивается, однако, это не влияет на продолжительность уроков.