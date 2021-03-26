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В Египте столкнулись поезда: МИД проверяет наличие среди жертв украинцев

В Египте столкнулись поезда: МИД проверяет наличие среди жертв украинцев

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Египте по меньшей мере 32 человека погибли и более 60 получили ранения в результате столкновения двух поездов. Посольство Украины проверяет наличие среди жертв украинских граждан. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.

Цитата

"Посольство Украины в Арабской Республике Египет проверяет наличие украинских граждан среди жертв аварии поездов на юге Египта", - заявил дипломат.

Детали

По данным СМИ, по меньшей мере 32 человека погибли и 66 получили ранения в пятницу, когда два поезда столкнулись на юге Египта.

По информации министерства здравоохранения страны, десятки машин скорой помощи срочно прибыли на место происшествия в районе Тахта провинции Сохаг, что расположен примерно в 460 км к югу от столицы Каира.

Согласно данным Управления железных дорог Египта, два поезда столкнулись после того, как "неизвестные лица привели в действие экстренные тормоза".

Поэтому один из поездов остановился, а другой врезался в него сзади, власти проводят дальнейшее расследование.

Что было раньше

В 2018 году в Египте произошла еще одна смертельная авария с двумя поездами. Так, на севере Египта столкнулись грузовой и пассажирский поезда, в результате чего 15 человек погибли, еще 40 получили ранения.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Египет
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