Ивченко о стратегии военной безопасности: приближает армию к стандартам, но не ускоряет возвращение территорий

КИЕВ. 26 марта. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко прокомментировал в эфире телеканала Kyiv LIVE введение в действие решения СНБО "О Стратегии военной безопасности Украины" и то, скажется ли оно каким-то образом на процессе мирного урегулирования конфликта на востоке Украины и возвращении оккупированных РФ украинских территорий, пишет УНН.

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"Новая военная доктрина приближает нас к стандартам. Для меня это о том, как военные живут, какое у них финансовое и социальное обеспечение, какое у них вооружение, какое оборудование они используют. (...) Если мы будем приближаться к стандартам - я за", - отметил народный депутат.

Детали

Однако, по словам Ивченко, принятая стратегия военной безопасности Украины не отвечает на вопрос, каким образом можно ускорить мирный переговорный процесс по возвращению оккупированных украинских территорий.

"Позволит ли эта стратегия нам ускорить мирный процесс? Наверное, нет. Мы уже давно воюем с РФ, и здесь надо как политические заявления фильтровать, так и документы, которые принимают, ведь понятно, что мы будем все-таки в переговорном процессе возвращать оккупированные территории - другого пути не существует", - подчеркнул он.

Парламентарий также отметил ключевую важность в этих процессах именно дипломатических методов по возврату мира в Украине.

Контекст

Вчера Президент Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины. Такой стратегический документ в Украине подготовлен впервые. Стратегия является документом оборонного планирования, цель которого - обеспечение реализации государственной политики в сфере обороны и определение путей реализации приоритетов государственной политики в военной сфере, сферах обороны и военного строительства.