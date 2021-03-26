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Комитет ВР поддержал введение штрафов за изображение карты Украины без оккупированных территорий

Комитет ВР поддержал введение штрафов за изображение карты Украины без оккупированных территорий

КИЕВ. 26 марта. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики рекомендует принять законопроект о введении штрафов за изображение карты Украины без оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ, пишет УНН.

Детали

Этот документ предлагает штрафовать за распространение изображения очертаний территории Украины или карты без временно оккупированных территорий. Речь идет о картинке в печатной продукции, на сувенирах, картах, схемах, в рекламе.

За такие действия закон предлагает наказывать штрафом в размере 85-170 тыс. грн.

Кроме того, документ предусматривает наказание за публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине, Холокоста, депортации из Крыма крымских татар в 1944 году, или оправдание действий организаторов этих международных преступлений. За это грозит штраф - 34 тыс. гривен, или общественные работы на срок до 200 часов.

Повторное нарушение планируют наказывать штрафом 51-85 тыс. грн или общественными работами на срок от 100 до 240 часов.

Если нарушение совершили национальные общественные деятели, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, им будет грозить штраф 85-119 тыс. грн или общественные работы на срок от 150 до 240 часов.

Добавим

Министерство иностранных дел Украины еще с конца 2015 года осуществляет проект "Крым на карте мира" и призывает неравнодушных сообщать о фактах некорректного изображения принадлежности Крыма. Этот проект имеет цель отслеживать некорректное обозначение на картах оккупированного украинского Крыма как "русского".

В прошлом году редакция новостей "Tagesschau" в одном из сюжетов обозначила Крым "русским". Впрочем, мз-за обращения украинского посольства и одного из известных местных журналистов, быстро признала свою ошибку, исправила и попросила прощения.

Источник: УНН
Теги: Украина, оккупация, карта, штраф, территория
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