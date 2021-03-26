В Харькове в парке возле больницы обнаружили тело младенца

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Харькове в парке возле территории одной из городских больниц обнаружили тело младенца. Смерть ребенка, вероятно, наступила несколько месяцев назад. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.

Детали

Информация о происшествии поступила в полицию от прохожего 26 марта около 12:45. Мужчина, направляясь через парк, увидел на земле тело ребенка, которое было присыпано листьями, и сразу вызвал полицию.

"В ходе осмотра места происшествия эксперты пришли к предварительным выводам, что это тело младенца. В связи с тем, что смерть ребенка, вероятно, наступила несколько месяцев назад, определить причины смерти по наружному осмотру невозможно", - указали в полиции.

Указано, что тело было обнаружено в 50 метрах от здания одной из городских больниц, в которой есть гинекологическое отделение. Сейчас полицейские опрашивают персонал медицинского учреждения, проверяют документацию и учеты рожениц.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Дополнение

По данным из отчета Нацполиции, в прошлом году полицией зарегистрировано почти 3400 преступлений, совершенных в отношении детей, из которых 2200 раскрыты и направлены в суд. При этом, по данным полиции, в 2019 году противоправных посягательств в отношении детей было 4,1 тысячи.