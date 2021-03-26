Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,97 0,0992  EUR: 33,03 0,0948 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
3030

В Харькове продлили каникулы в школах до 5 апреля

В Харькове продлили каникулы в школах до 5 апреля

КИЕВ. 26 марта. УНН. Весенние каникулы в общеобразовательных учреждениях Харькова продолжили до 5 апреля из-за эпидситуации в городе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Харьковский горсовет.

Детали

Отмечается, что ученики младшей школы (1-4 класс) вернутся к учебе 5 апреля.

В то же время каникулы для учеников 5-11 классов могут продлить, если эпидситуация в Харькове не улучшится.

Напомним

Каникулы в школах города начались 22 марта из-за резкого увеличения заболеваемости на коронавирус.

26 марта Харьковская область второй раз за месяц побила суточный рекорд по количеству больных COVID-19. В регионе зарегистрировали 1204 случая инфицирования коронавирусом, из которых 739 Харькове, 355 человек выздоровели, 15 человек умерли в результате COVID-19.

Источник: УНН
Теги: школа, Коронавирус, Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.