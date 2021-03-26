В Харькове продлили каникулы в школах до 5 апреля

КИЕВ. 26 марта. УНН. Весенние каникулы в общеобразовательных учреждениях Харькова продолжили до 5 апреля из-за эпидситуации в городе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Харьковский горсовет.

Детали

Отмечается, что ученики младшей школы (1-4 класс) вернутся к учебе 5 апреля.

В то же время каникулы для учеников 5-11 классов могут продлить, если эпидситуация в Харькове не улучшится.

Напомним

Каникулы в школах города начались 22 марта из-за резкого увеличения заболеваемости на коронавирус.

26 марта Харьковская область второй раз за месяц побила суточный рекорд по количеству больных COVID-19. В регионе зарегистрировали 1204 случая инфицирования коронавирусом, из которых 739 Харькове, 355 человек выздоровели, 15 человек умерли в результате COVID-19.