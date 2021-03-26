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Застрявшие на Суэцком канале товары предложили перевезти украинскими "Русланами"

Застрявшие на Суэцком канале товары предложили перевезти украинскими "Русланами"

КИЕВ. 26 марта. УНН. Авиалинии Антонова готовы помочь компаниям, которые не могут доставить свои грузы морским путем из-за ситуации на Суэцком канале. Об этом говорится в сообщении ГП “Антонов” в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Авиалинии Антонова готовы протянуть крыло помощи компаниям, которые не могут доставить свои грузы морским путем из-за ситуации на Суэцком канале. Наши самолеты могут перевести до 150т груза. Доставим Ваши грузы воздухом в любую точку мира", - сообщили в компании.

Детали

Так, флот Antonov Airlines состоит, в частности, с таких грузовых гигантов, как "Мечта" (макс. нагрузка 250 т), "Руслан" (120 т) и "Антей" (60 т).

Ситуация в Суэцком канале

Сверхбольшой контейнеровоз Ever Given на этой неделе сел на мель в южной части Суэцкого канала и заблокировал движение по нему в обе стороны. По состоянию на пятницу, 26 марта, движение каналом до сих пор заблокированно.

Суэцкий канал является главным маршрутом для поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США - ежедневно через него проходит около 600 тыс. баррелей сырой нефти. Назад по каналу идут мазут и нефть (нефтепродукт, который используется для производства бензина, дизтоплива, лакокрасок и пластмасс).

Ever Given длиной с четыре футбольных поля (400 метров) - это один из крупнейших грузовых океанских транспортов в мире.
200 000-тонное судно может перевозить 20 тыс. контейнеров за раз.

Источник: УНН
Теги: Украина, Египет, Антонов
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