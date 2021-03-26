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Обломки ракеты SpaceX создали поразительное световое шоу в небе

Обломки ракеты SpaceX создали поразительное световое шоу в небе

КИЕВ. 26 марта. УНН. Американцы, живущие в Ванкувере и Сиэтле стали свидетелями уникального явления. Они имели возможность увидеть, как обломки второй ступени ракеты SpaceX, запущенной 4 марта, сгорают в атмосфере. Об этом пишет УНН со ссылкой на Тhe Verge.

Детали

Часть ракеты Falcon 9 после запуска должна была вернуться на Землю, но вместо этого она сгорела, когда попала в атмосферу Земли.

"Скорость входа настолько велика, что материал, из которого он сделан... он в основном сгорает", - говорят астрономы.

По словам специалистов, в основном обломки сгорят в атмосфере Земли, поэтому реальной опасности их падения на Землю нет.

Справка

Falcon 9 - это семейство одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжелого класса серии Falcon американской компании SpaceX. Ракета состоит из двух ступеней и используется для запусков геостационарных коммерческих спутников связи, научно-исследовательских космических аппаратов, грузового космического корабля Dragon в рамках программы Commercial Resupply Services по снабжению Международной космической станции, а также для запуска пилотируемого корабля Crew Dragon.

Не так давно, а именно 24 марта, состоялся успешный запуск ракеты-носителя с 22-й партией из 60 спутников связи Starlink версии 1.0.

Источник: УНН
Теги: США, ракета, SpaceX
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