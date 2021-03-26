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Переход на летнее время: Укрзализныця сообщила об изменениях в графике

Переход на летнее время: Укрзализныця сообщила об изменениях в графике

КИЕВ. 26 марта. УНН. Время отправления и прибытия поездов в билетах 28 марта указывается с учетом перевода стрелок часов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

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"С 28 марта поезда на территории Украины будут курсировать по летнему времени. Время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом этого перехода", - говорится в сообщении.

Так, в связи с переходом на летнее время 28 марта 2021 года в 03:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед.

Дополнение

Рада не смогла отменить переход на "летнее" и "зимнее" время и приняла решение о направлении в комитет на доработку проект закона № 4201 об исчислении времени в Украине, который отменяет перевод часов.

Стоит отметить, что украинцы неоднократно призывали власти отменить переход на зимнее и летнее время - прекратить "искажения стрелок" часов.

Напомним, после голосования Еврокомиссия предложила странам ЕС в 2019 году отказаться от сезонного перевода стрелок часов и в индивидуальном порядке выбрать как постоянное зимнее или летнее время.

Так, с 2021 года каждая страна, являющаяся членом Евросоюза, сможет сама выбирать: сохранить действующую систему перевода часов или вообще отказаться от нее.

Источник: УНН
Теги: Украина, Укрзализныця, поезд, расписание
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