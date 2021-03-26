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Дело ЧВК: суд арестовал "внештатного агента НАБУ" Шевченко

Дело ЧВК: суд арестовал "внештатного агента НАБУ" Шевченко

Евгений Шевченко

КИЕВ. 26 марта. УНН. Печерский районный суд Киева отправил под стражу с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн Евгения Шевченко, известного широкой публике как “внештатный агент НАБУ”. Он является подозреваемым по “делу ЧВК” вместе с бывшим народным депутатом Украины Семеном Семенченко. Об этом журналисту УНН рассказал его адвокат Тарас Беспалый.

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“Избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн на два месяца”, — рассказал адвокат.

Что было раньше

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”.

По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.

Напомним, в СБУ заявили, что будут новые подозрения по делу о ПВК Семенченко.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина
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