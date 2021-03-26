Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,97 0,0992  EUR: 33,03 0,0948 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
5370

На четырех участников субботней акции под Офисом Президента составлены админпротоколы

На четырех участников субботней акции под Офисом Президента составлены админпротоколы

КИЕВ. 26 марта. УНН. Полиция составила на четырех участников акции под Офисом Президента (АП) 20 марта, административные протоколы. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.

Цитата

“На четырех участников акции составлены протоколы административные. Два протокола по статье 173 КУоАП (нецензурная брань в общественных местах — ред.) и два протокола по статье 195, ч.6 КоАП (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств — ред.)”, — рассказала Тищенко.

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику — дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не “мирной акцией”.

В МВД Украины со опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на вчерашней акции протеста человек — бьет стекла дверей Офиса Президента.

В результате массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил ранее, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом, по его словам, уже установлены лица, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП 20 марта.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.