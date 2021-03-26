Защита Стерненко подала апелляционную жалобу на приговор суда
Сергей Стерненко
КИЕВ. 26 марта. УНН. Защита одесского активиста Сергея Стерненко подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, которым Стерненко был приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на юридическую компанию, которая представляет его интересы.
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"Адвокаты Миллер, юридическая компания подали апелляционную жалобу на приговор Сергею Стерненко и Руслану Демчуку", - говорится в сообщении.
Детали
Так, защита в суде апелляционной инстанции требует:
• отменить меру пресечения в отношении Сергея Стерненко и Руслана Демчука и освобождения их из-под стражи в зале суда;
• отменить приговор судьи Попаревича, а производство против Стерненко и Демчука - закрыть, в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства их виновности.
"Согласно нормам закона, ходатайство суд рассмотрит до 16 апреля", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Ранее Стерненко подал апелляционную жалобу в Одесский апелляционный суд на решение суда первой инстанции, которым он был приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы.
Приморский районный суд Одессы приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы одесского активиста Сергея Стерненко в деле по обвинению в похищении человека.
Стерненко сообщал, что прокурор просил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Так, Одесский активист Сергей Стерненко, сейчас находится в одесском СИЗО.