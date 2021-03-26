Столкновение поездов в Египте: украинцев среди пострадавших нет

КИЕВ. 26 марта. УНН. Среди пострадавших в результате столкновения пассажирских поездов в провинции Сохаг украинцев нет. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.

Цитата

"По информации египетских властей, граждан Украины нет среди пострадавших в результате столкновения пассажирских поездов в провинции Сохаг", - написал Николенко.

Что было раньше

Николенко сообщал, что в Египте по меньшей мере 32 человека погибли и более 60 получили ранения в результате столкновения двух поездов.

В 2018 году в Египте произошла еще одна смертельная авария с двумя поездами. Так, на севере Египта столкнулись грузовой и пассажирский поезда, в результате чего 15 человек погибли, еще 40 получили ранения.