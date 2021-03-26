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В Харьковской области поезд сбил женщину. Пострадавшая скончалась в больнице

В Харьковской области поезд сбил женщину. Пострадавшая скончалась в больнице

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Харьковской области поезд сбил 63-летнюю женщину. Как сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области, пострадавшая скончалась в медицинском учреждении, передает УНН.

Цитата

"... в пгт Слатино электропоезд сообщением "Харьков - Казачья Лопань" наехал на 63-летнюю женщину. Пострадавшую с множественными травмами доставили в харьковскую больницу", - говорится в сообщении.

Добавим, что инцидент произошел 25 марта.

Детали

По словам очевидцев, женщина дождалась приближения электропоезда и вышла на путь.

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26 марта около 10:00 в полицию поступила информация, что пострадавшая скончалась в медицинском учреждении.

В результате происшествия задержка поезда составила 1 час 32 минуты. По данному факту следователем сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Источник: УНН
Теги: полиция, поезд, Харьков и Харьковская область
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