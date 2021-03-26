Дело ЧВК: сторонники Семенченко пытаются прорваться в зал суда

КИЕВ. 26 марта. УНН. Сторонники бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко пытаются попасть в зал Печерского районного суда Киева, где должны рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения, передает УНН.

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Так, поддержка Семенченко пытается попасть на судебное заседание по избранию ему меры пресечения. Сейчас столкновений с полицией нет.

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Бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко вручили уведомление о подозрении.

В СБУ сообщали, что бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”. По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.

В СБУ также заявили, что будут новые подозрения по делу о ЧВК Семенченко