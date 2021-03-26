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Дело ЧВК: сторонники Семенченко пытаются прорваться в зал суда

Дело ЧВК: сторонники Семенченко пытаются прорваться в зал суда

КИЕВ. 26 марта. УНН. Сторонники бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко пытаются попасть в зал Печерского районного суда Киева, где должны рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения, передает УНН.

Детали

Так, поддержка Семенченко пытается попасть на судебное заседание по избранию ему меры пресечения. Сейчас столкновений с полицией нет.

Дополнение

Бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко вручили уведомление о подозрении.

В СБУ сообщали, что бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”. По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.

В СБУ также заявили, что будут новые подозрения по делу о ЧВК Семенченко

Источник: УНН
Теги: суд, Украина
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