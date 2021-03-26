Разумков об обострении на Донбассе: на ближайшем заседании Рада даст оценку действиям врага

КИЕВ. 26 марта. УНН. На ближайшем заседании Парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага. Так Председатель ВР Дмитрий Разумков отреагировал на обострение на Донбассе в результате которого погибли четыре человека, передает УНН со ссылкой на пресс служба ВР.

Детали

Как сообщили в пресс-службе, Председатель Верховной Рады выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих на востоке Украины.

"Сегодня на фронте погибли четыре наши военнослужащие. Глубокие соболезнования семьям и близким погибших! Это большая потеря для всех нас", - отметил Разумков.

Он также добавил, что "это не первое нарушение перемирия за последнее время, в результате которого гибнут наши граждане".

Цитата

"На ближайшем заседании Парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага", - резюмировал Разумков.

Добавим

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе собирается на экстренное внутреннее совещание после сообщения об обстреле бойовиками у населенного пункта Шумы, в результате которого погибли четыре украинских бойца.

Контекст

Боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС.

Вследствие вражеских обстрелов погибли четыре украинских военных, еще двое получили ранения.