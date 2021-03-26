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Зеленский проводит консультации с руководством "нормандской четверки" из-за обстрелов на Донбассе

Зеленский проводит консультации с руководством "нормандской четверки" из-за обстрелов на Донбассе

Владимир Зеленский

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский проводит консультации с руководством "нормандской четверки" из-за обстрелов на Донбассе. Об этом сообщил журналисту УНН советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Цитата:

На вопрос, проводит ли Зеленский консультации с руководством "нормандской четверки" из-за обстрелов на Донбассе, Арестович ответил: "Да. Проводит он (Зеленский - ред.) и руководитель Офиса, как политический советник".

Также он отметил, что консультация происходит в телефонном режиме.

Дополнение

Сообщалось, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное внутреннее совещание после сообщения об обстреле боевиками возле населенного пункта Шумы, в результате которого погибли четыре украинских бойца.

Контекст

Боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС.

Вследствие вражеских обстрелов погибло четверо украинских военных, еще двое получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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