Укрзализныця назначила ряд спецрейсов с и в Закарпатскую и Черновицкую области

КИЕВ. 26 марта. УНН. Укрзализныця назначила спецрейсы с и в Закарпатье и Черновицкую область с 27 марта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

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"Начиная с 27 марта, Укрзализныця выполнит специальные рейсы для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно добраться или покинуть "красные зоны" в Черновицкой и Закарпатской областях", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по представлению Черновицкой и Закарпатской ОГА в Министерство инфраструктуры Украины и Министерство здравоохранения Украины было согласовано следующие специальные железнодорожные рейсы:

В и из Черновицкой области:

№ 7/8 Киев - Черновцы: 27 марта, 2 и 3 апреля (рейсы в обратном направлении: 28 марта, 3 и 4 апреля)

№ 136/135 Одесса - Черновцы: 28 марта, 2 и 4 апреля (рейсы в обратном направлении: 27 марта, 1 и 3 апреля);

№ 117/118 Киев - Черновцы: 29 марта, 2 и 5 апреля (рейсы в обратном направлении: 28 марта, 1 и 4 апреля).

В и с Закарпатской области:

№ 357/358 Киев - Рахов: 27 марта, 2 и 3 апреля (рейсы в обратном направлении: 28 марта, 3 и 4 апреля)

№ 13/14 Киев - Солотвино: 27 марта, 2 и 3 апреля (рейсы в обратном направлении: 28 марта, 3 и 4 апреля)

№ 81/82 Киев - Ужгород: 27 марта, 2 и 3 апреля (рейсы в обратном направлении: 28 марта, 3 и 4 апреля)

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск: 1и 2 апреля (рейсы в обратном направлении: 3 и 4 апреля)

№ 4/3 Запорожье - Ужгород: 28 марта, 2 и 4 апреля (рейсы в обратном направлении: 29 марта, 3 и 5 апреля).

"Продажа билетов на указанные рейсы будет открыта с 21:00 26 марта. Пассажиры, которые уже имеют приобретенные проездные документы на указанные рейсы до их переназначения как специальных, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена", - отмечается в сообщении.

Дополнение

В 21 регионе Украины по состоянию на 26 марта превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19, за сутки в этот перечень попали еще две области. При этом 10 областей и Киев находятся в "красной" зоне за распространением коронавируса, как и накануне.