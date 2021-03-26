Степанов: наша задача - не допустить коллапса медицинской системы во время третьей волны COVID-19

КИЕВ. 26 марта. УНН. Третья волна COVID-19 - это очень сложный период, потому что сопровождается новыми штаммами коронавируса. Все усилия сейчас сосредоточены на том, чтобы не допустить коллапса медицинской системы Украины. Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

Цитата:

"Третья волна меня не то что пугает, а держит в напряжении, потому что это очень тяжелый период. Думаю, что еще минимум две-три недели у нас может происходить рост по разным регионам. И это действительно тяжелый период, потому что третья волна еще сопровождается новым штаммом вируса. Очень много тяжелых больных и это действительно вызывает большое напряжение у врачей. Наши критерии призваны не допустить коллапса медицинской системы", - отметил Степанов.

Детали

Так, министр пояснил, основные критерии, по которым определяется "цветной" уровень эпидемиологической безопасности регионов.

"Критерии, по которым определяется красный уровень - это загруженность коек, динамика госпитализации, процент выявления заболеваемости коронавирусной болезнью - от общего количества тестирований. Но все исключительно идет, чтобы не допустить коллапс медицинской системы", - подчеркнул Степанов.

Дополнение

По данным Минздрава, разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 26 марта, несмотря на показатели, выглядит так:

"желтая" - один регион: Херсонская область

"оранжевая" - 13 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области

"красная" - 11 регионов: город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.