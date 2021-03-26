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Обострение на Донбассе: Зеленский обратился к лидерам "нормандской четверки"

Обострение на Донбассе: Зеленский обратился к лидерам "нормандской четверки"

Владимир Зеленский

КИЕВ. 26 марта. УНН. Призываю всех лидеров "нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский после обострения ситуации на Донбассе в результате которого погибли четыре украинскии военных, передает УНН.

Цитата

"Цена войны - жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров #N4 и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - написал Зеленский.

Добавим

Председатель ВР Дмитрий Разумков отреагировал на обострение на Донбассе в результате которого погибли четыре человека и заявил, что на ближайшем заседании Парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага.

Ранее

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное внутреннее совещание после сообщения об обстреле бойовиками у населенного пункта Шумы, в результате которого погибли четыре украинских бойца.

Контекст

Боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС.

Вследствие вражеских обстрелов погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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