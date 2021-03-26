Обострение на фронте: начальник Генштаба немедленно вылетел на Донбасс
Руслан Хомчак
КИЕВ. 26 марта. УНН. Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела. Соответствующее поручение дал Президент Украины Владимир Зеленский и сообщил об этом в своем Telegram-канале, передает УНН.
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"Сегодня на Донбассе погибли четыре украинских военнослужащих. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. По моему поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела", - написал Зеленский.
Детали
По его словам, представителям Украины в Трехсторонний контактной группе поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания безопасности подгруппы, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров Нормандского формата.
"В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами "Нормандской четверки", - отметил Зеленский.
Добавим
Председатель ВР Дмитрий Разумков отреагировал на обострение на Донбассе в результате которого погибли четыре человека и заявил, что на ближайшем заседании Парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага.
Ранее
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное внутреннее совещание после сообщения об обстреле бойовиками у населенного пункта Шумы, в результате которого погибли четыре украинских бойца.
Контекст
Боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС.
Вследствие вражеских обстрелов погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения.
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