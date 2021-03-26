Блокировка продления мандата СММ ОБСЕ: в МИД вышли с резким заявлением

КИЕВ. 26 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины считает неприемлемым, что некоторые государства-участники ОБСЕ сейчас блокируют решения о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на следующие 12 месяцев. Нынешний мандат миссии истекает 31 марта. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.

Детали

В МИД отметили, что в случае недостижения консенсуса о продлении мандата, свертывание деятельности СММ ОБСЕ будет играть на руку только Российской Федерации. Незаконная военная деятельность вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины останется вне поля зрения международного сообщества, прекратится международная фиксация нарушений государством-агрессором режима прекращения огня, что может привести к дальнейшей неконтролируемой эскалации.

"Российские оккупационные администрации постоянно препятствовали в деятельности СММ, полностью блокировали доступ ее наблюдателей во временно оккупированную Автономную Республику Крым и города Севастополь, ограничивали возможности наблюдения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, прежде всего в районах, прилегающих к государственной российско-украинской границе, мешали фиксации нарушений прав человека.

Уже с начала апреля ОБСЕ может потерять свой ключевой инструмент содействия урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Непродление мандата СММ нанесет серьезный удар по авторитету ОБСЕ как региональной организации безопасности, выполнение положений безопасности Минских соглашений и договоренностей Нормандского формата критически усложнится без мониторинга миссии", - говорится в заявлении.

Цитата

"МИД Украины благодарен Шведскому председательству ОБСЕ и государствам-партнерам за усилия с целью достижения консенсуса о продлении мандата СММ. Призываем все стороны отказаться от деструктивной позиции, присоединиться к консенсусу и сделать возможным продолжение деятельности СММ ОБСЕ в Украине", - отметили в МИД.

Справка

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине - миссия невооруженных гражданских наблюдателей ОБСЕ, которая временно проводит мониторинг и отчитывается о ситуации с соблюдением прав человека и гуманитарной ситуации как в зоне конфликта на Донбассе, так и по всей территории Украины.

СММУ образована 21 марта 2014 года по приглашению правительства Украины, на основании консенсусного решения 57 стран-участниц ОБСЕ, в составе 100 человек сроком на 6 месяцев. Летом 2014 года, после обострения конфликтов, численность СММУ было увеличено до 500 человек.

Целью работы СММ является сбор информации, наблюдение, установление фактов и отчетности о ситуации с безопасностью по всей Украине. К полномочиям СММ не входит делать выводы или проводить любые расследования.