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Фигурное катание: украинский дуэт прошел квалификацию чемпионата мира в Швеции

Фигурное катание: украинский дуэт прошел квалификацию чемпионата мира в Швеции

КИЕВ. 26 марта. УНН. Украинский дуэт Александра Назарова/Максим Никитин занял двадцатое место по итогам ритмического танца на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме, и попал в финальную часть соревнований танцоров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации фигурного катания Украины.

Детали

Украинцы продемонстрировали в первом выступлении уверенное и эмоциональное катание. Дуэт без видимых усилий справился с элементами, получив высокие уровни на твиззлах и поддержке, однако остальные элементы судьи оценили ниже. Назарова и Никитин набрали 66,54 баллов и 27 марта выступят с произвольной программой.

Лидируют в спортивных танцах на льду чемпионы Европы Виктория Синицына/Никита Кацалапов - 88,15. На второй и третьей позициях американские фигуристы - соответственно Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью - 86,05 и Мэдисон Чок/Эван Бейтс - 85,15.

Дополнение

Вчера украинский фигурист Иван Шмуратко также сумел преодолеть квалификационный барьер на чемпионате мира по фигурному катанию с 22-м результатом.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина
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