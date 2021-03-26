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Число пострадавших в железнодорожной катастрофе в Египте возросло до 165

Число пострадавших в железнодорожной катастрофе в Египте возросло до 165

КИЕВ. 26 марта. УНН. В результате столкновения двух поездов в египетском городе Тахта пострадали 165 человек. Об этом сообщил Минздрав страны, передает Arab News, передает УНН.

Что известно

Ранее стало известно, что во время аварии погибли, по данным министерства, 32 человека. Тогда же сообщалось о 66 пострадавших.

Детали

Агентство Reuters со ссылкой на Управление железных дорог страны сообщало, что неизвестные использовали стоп-кран в одном из поездов, после чего состав резко затормозил, и в него врезался поезд, шедший позади.

Прокуратура Египта начала расследование.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил сформировать комиссию по расследованию происшествия.

Дополнение

В свою очередь, МИД Украины проверяет наличие среди жертв и пострадавших украинцев.

Источник: УНН
Теги: ДТП, погибшие, Египет, пострадавшие
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