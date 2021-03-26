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УПЛ объявила имена лучшего футболиста и тренера турнира в марте

УПЛ объявила имена лучшего футболиста и тренера турнира в марте

КИЕВ. 26 марта. УНН. По результатам голосования на звание лучшего футболиста и тренера месяца (марта) в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, победили представители "Львов" и "Динамо". Об этом информирует сайт УПЛ, передает УНН.

Детали

В голосовании за топ-футболиста участвовали победители номинации “Лучший игрок тура” (в марте: 17 тур — Александр Гладкий (“Заря”), 18 тур — Сергей Сидорчук (“Динамо”), 19 тур — Шина (“Львов”) , а также футболисты, которые, по мнению специальной экспертного совета, отмечались стабильностью в течение мартовских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Марио Чужое (“Днепр-1”), Манор Соломон (“Шахтер”), Георгий Бущан (“Динамо”), Владимир Лысенко (“Колос”), Валерий Юрчук (“Днепр-1”).

Не было равных футболисту Шине — 44 процента голосов. 15 процентов отстал Бущан.

В голосовании за топ-наставника Мирча Луческу на 20 процентов опередил Йовичевич с “Днепра-1”, набрав 47 процентов респондентов.

Дополнение

Чемпионат УПЛ продолжится 20-м туром, который стартует 2 апреля.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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