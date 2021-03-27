В США за контрабанду поддельных лекарств осудили двух граждан Украины - Минюст США

КИЕВ. 27 марта. УНН. В США из-за ввоза и контрабанды в страну поддельных препаратов против рака и гепатита С осуждены двое граждан Украины, 36-летнего Максима Ненадова и 34-летнего Владимира Николаенко. Об этом говорится в заявлении Минюста США, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Что известно

Как сообщается, в июле прошлого года они признали себя виновными, а Ненадов также признал себя виновным в ввозе в США препаратов с неверным маркировкой.

Ненадова, владельца базирующейся в Украине компании “Здоровая нация”, и его подчиненного Николаенко, приговорили к 71-го и 33-х месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме США. Ожидается, что по окончании срока наказания, будет рассматриваться вопрос депортации мужчин в Украину.

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Детали

Министерство юстиции США отмечает, что украинцев задержали 30 апреля 2019 года после того, как они прибыли в США из Украины для обсуждения будущих незаконных поставок медицинских препаратов. С тех пор они находятся под стражей. Как отмечал Минюст в июле 2020 года, правоохранители США провели ряд закупок поддельных или несогласованных лекарственных препаратов: препарата от рака Keytruda, онкологического продукта Abraxane и лекарств от гепатита С Epclusa. Сообщается, что американские правоохранители начали общаться с Ненадовим по поводу незаконной продажи препарата Keytruda в июне 2018 года.

Отмечается, что полученные препараты передали производителям соответствующих лекарств для анализа и те признали их поддельными.

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"Обвиняемые пытались нажиться на болезни других, продавая напрасные надежды — включая поддельными препаратами без действующего вещества — и ставя под угрозу здоровье уязвимых пациентов, — заявил и.о. заместителя министра юстиции Николас Куэйд по уголовному департамента Минюста США.

Он добавил, что этот процесс демонстрирует готовность властей США привлечь к ответственности тех, кто ввозит в страну поддельные препараты и ставит под угрозу жизни пациентов.

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