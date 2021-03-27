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США предложили помощь Египту из-за блокировки Суэцкого канала судном

США предложили помощь Египту из-за блокировки Суэцкого канала судном

КИЕВ. 27 марта. УНН. Власти США предложили Египту помощь в решении проблемы с севшим на мель контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале. Вашингтон и Каир ведут переговоры о том, как может помочь американская сторона, сообщила глава пресс-службы Белого дома Псаки в пятницу, 26 марта, передает УНН.

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“Мы внимательно следим за ситуацией”, — добавила она.

На место инцидента не позднее 27 марта направится группа специалистов по углубляющих работ Военно-морских сил Соединенных Штатов, отмечает телеканал CNN со ссылкой на неназванных собеседников в министерстве обороны США.

Ситуация в Суэцком канале

Сверхбольшой контейнеровоз Ever Given на этой неделе сел на мель в южной части Суэцкого канала и заблокировал движение по нему в обе стороны. По состоянию на пятницу, 26 марта, движение каналом до сих пор заблокирован.

Суэцкий канал является главным маршрутом для поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США — ежедневно через него проходит около 600 тыс. баррелей сырой нефти. Назад по каналу идут мазут и нефть (нефтепродукт, который используется для производства бензина, дизтоплива, лакокрасок и пластмасс).

Ever Given длиной с четыре футбольных поля (400 метров) — это один из крупнейших грузовых океанских транспортов в мире.

200 тыс. -тонное судно может перевозить 20 тыс. контейнеров за раз.

Источник: УНН
Теги: США, Египет
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