США предложили помощь Египту из-за блокировки Суэцкого канала судном
КИЕВ. 27 марта. УНН. Власти США предложили Египту помощь в решении проблемы с севшим на мель контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале. Вашингтон и Каир ведут переговоры о том, как может помочь американская сторона, сообщила глава пресс-службы Белого дома Псаки в пятницу, 26 марта, передает УНН.
Цитата
“Мы внимательно следим за ситуацией”, — добавила она.
На место инцидента не позднее 27 марта направится группа специалистов по углубляющих работ Военно-морских сил Соединенных Штатов, отмечает телеканал CNN со ссылкой на неназванных собеседников в министерстве обороны США.
Ситуация в Суэцком канале
Сверхбольшой контейнеровоз Ever Given на этой неделе сел на мель в южной части Суэцкого канала и заблокировал движение по нему в обе стороны. По состоянию на пятницу, 26 марта, движение каналом до сих пор заблокирован.
Суэцкий канал является главным маршрутом для поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США — ежедневно через него проходит около 600 тыс. баррелей сырой нефти. Назад по каналу идут мазут и нефть (нефтепродукт, который используется для производства бензина, дизтоплива, лакокрасок и пластмасс).
Ever Given длиной с четыре футбольных поля (400 метров) — это один из крупнейших грузовых океанских транспортов в мире.
200 тыс. -тонное судно может перевозить 20 тыс. контейнеров за раз.