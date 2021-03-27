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В Колумбии под завалом на шахте оказались 15 горняков

В Колумбии под завалом на шахте оказались 15 горняков

КИЕВ. 27 марта. УНН. По меньшей мере 15 горняков оказались заблокированы в золотодобывающей шахте, расположенной в центральной части Колумбии. Об этом в пятницу сообщил глава Национального горнодобывающего агентства Хуан Мигель Дуран, передает УНН.

Цитата

“В настоящее время активирован протокол по оказанию экстренной помощи из-за аварии на золотодобывающей шахте, расположенной в муниципалитете Неира, департамент Кальдас. По нашим оценкам, 15 горняков пропали без вести”, — написал он в своем Twitter.

Детали

По данным газеты El Espectador, авария на шахте произошла из-за схода оползня. На месте происшествия работают спасатели.

Напомним

Накануне в Донецкой области на шахте погиб горняк.

Источник: УНН
Теги: шахта, Колумбия, шахтеры
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