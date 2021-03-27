Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,97 0,0000  EUR: 33,03 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
6450

Власти Японии рассматривают возможность сокращения вдвое числа официальных гостей Олимпийских Игр

Власти Японии рассматривают возможность сокращения вдвое числа официальных гостей Олимпийских Игр

КИЕВ. 27 марта. УНН. Власти Японии приступили к рассмотрению возможности сокращения вдвое числа официальных гостей летних Олимпийских Игр в Токио, непосредственно не связанных с участием в соревнованиях. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo, передает УНН.

Что известно

В настоящее время ожидается, что на Олимпиаду приедет около 90 тыс. иностранных гостей, включая 30 тыс. спортсменов, членов их команд и обслуживающего персонала.

Власти Японии хотели бы уменьшить это число вдвое, сократив присутствие иностранных гостей, непосредственно не связанных с участием в соревнованиях.

Что предшествовало

Ранее Япония уже приняла решение полностью запретить въезд иностранных болельщиков из-за ситуации с коронавирусом.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Они пройдут в период с 23 июля по 8 августа.

25 марта в Фукусиме стартовала эстафета олимпийского огня, впрочем, олимпийский факел погас в самом начале эстафеты.

Источник: УНН
Теги: Япония, Олимпиада, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.