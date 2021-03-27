Власти Японии рассматривают возможность сокращения вдвое числа официальных гостей Олимпийских Игр

КИЕВ. 27 марта. УНН. Власти Японии приступили к рассмотрению возможности сокращения вдвое числа официальных гостей летних Олимпийских Игр в Токио, непосредственно не связанных с участием в соревнованиях. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo, передает УНН.

Что известно

В настоящее время ожидается, что на Олимпиаду приедет около 90 тыс. иностранных гостей, включая 30 тыс. спортсменов, членов их команд и обслуживающего персонала.

Власти Японии хотели бы уменьшить это число вдвое, сократив присутствие иностранных гостей, непосредственно не связанных с участием в соревнованиях.

Что предшествовало

Ранее Япония уже приняла решение полностью запретить въезд иностранных болельщиков из-за ситуации с коронавирусом.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Они пройдут в период с 23 июля по 8 августа.

25 марта в Фукусиме стартовала эстафета олимпийского огня, впрочем, олимпийский факел погас в самом начале эстафеты.