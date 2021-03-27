Ситуация с коронавирусом в Польше стремительно ухудшается: за сутки более 35 тыс. инфицированных

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Польше за последние сутки зафиксировали 35 143 новых случая инфицирования коронавирусом. Как сообщает в пятницу, 26 марта, министерство здравоохранения Польши, показатель заболеваемости в стране бьет рекорды уже третий день подряд, передает УНН опираясь на информацию DW.

Что известно

Также сообщается, что за прошедшие сутки в стране погибли 443 человека, которые болели COVID-19. Из 27,8 тыс. лиц, страдающих, почти 2,8 тысячи пациентов требуют подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Детали

Из-за третьей волны пандемии COVID польское правительство вводит новые карантинные ограничения. В частности, в стране с 27 марта будут закрыты строительные и мебельные магазины, ясли и детские сады, а также парикмахерские и косметические салоны.

По словам главы польского правительства Матеуша Моравецкого, Польша переживает сейчас “самый тяжелый момент пандемии”, что грозит коллапсом системы здравоохранения.

Последний частичный локдаун в Польше было введено в минувшую субботу, 20 марта. С тех пор в стране закрыты школы, гостиницы, театры, кинотеатры и большинство магазинов.