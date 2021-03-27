WSJ назвал возможную дату увольнения Суэцкого канала

КИЕВ. 27 марта. УНН. Контейнеровоз Ever Given, что застрял в Суэцком канале с 23 марта, могут снять с мели в течение субботы. Об этом сообщили источники WSJ, передает УНН.

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“Мы можем сдвинуть его с мертвой точки раньше, чем предполагалось”, — сказал собеседник, участвующий в работах по освобождению судна. Он отметил, что новые попытки выкопать нос корабля с берега, куда он врезался, “идут хорошо”.

Таким образом, вскоре канал могут освободить для движения.

Детали

Как пишет издание, команда спасателей расчищает песок и грязь вокруг носовой части Ever Given, чтобы попытаться освободить судно во время прилива.