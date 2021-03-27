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WSJ назвал возможную дату увольнения Суэцкого канала

WSJ назвал возможную дату увольнения Суэцкого канала

КИЕВ. 27 марта. УНН. Контейнеровоз Ever Given, что застрял в Суэцком канале с 23 марта, могут снять с мели в течение субботы. Об этом сообщили источники WSJ, передает УНН.

Цитата

“Мы можем сдвинуть его с мертвой точки раньше, чем предполагалось”, — сказал собеседник, участвующий в работах по освобождению судна. Он отметил, что новые попытки выкопать нос корабля с берега, куда он врезался, “идут хорошо”.

Таким образом, вскоре канал могут освободить для движения.

Детали

Как пишет издание, команда спасателей расчищает песок и грязь вокруг носовой части Ever Given, чтобы попытаться освободить судно во время прилива.

Ситуация в Суэцком канале

Сверхбольшой контейнеровоз Ever Given на этой неделе сел на мель в южной части Суэцкого канала и заблокировал движение по нему в обе стороны. По состоянию на пятницу, 26 марта, движение каналом до сих пор было заблокировано.

Суэцкий канал является главным маршрутом для поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США — ежедневно через него проходит около 600 тыс. баррелей сырой нефти. Назад по каналу идут мазут и нефть (нефтепродукт, который используется для производства бензина, дизтоплива, лакокрасок и пластмасс).

Ever Given длиной с четыре футбольных поля (400 метров) — это один из крупнейших грузовых океанских транспортов в мире.

200 тыс. тонное судно может перевозить 20 тыс. контейнеров за раз.

Источник: УНН
Теги: корабль
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