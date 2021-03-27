Во время пожара в жилом доме Днепра погиб один человек

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Днепре во время ликвидации пожара чрезвычайников обнаружено тело женского пола. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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“27-го марта в 00:26 в Службу спасения „101“ поступило сообщение, что на проспекте Пушкина Чечеловское района города Днепр, горит жилой дом”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что по вызову были направлены спасатели, которые установили, что пожар возник внутри спальной комнаты одноэтажного жилого дома на три хозяина. “Огонь мгновенно охватил помещение дома. Через оконные проемы в квартире наблюдалось открытое пламя”, — рассказали пожарные.

Сообщается, что во время ликвидации пожара обнаружено тело хозяйки, 1935 года рождения.

“Огнем уничтожено вещи домашнего обихода, мебель и внутренняя облицовка стен дома. Общая площадь пожара составила 15 метров. кВ”, — добавили в пресс-центре.

Пожар локализован в 00:50 и ликвидирован в 1:00.

“К тушению пожара привлечены 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники”, — резюмировали в ГСЧС.

Напомним

Накануне в Кривом Роге из-за пожара в торговом комплексе огнем была уничтожена мебель, продукция и техника магазинов, которая была расположена на первом этаже.