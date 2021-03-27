Официальный курс гривны установлен на уровне 27,96 грн/доллар

КИЕВ. 27 марта. УНН. По состоянию на 27 марта 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,96 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.969800 грн за доллар;

33.033700 грн за евро;

0.366840 грн за российский рубль;

38.378800 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 26 марта курс всех валют не изменился.