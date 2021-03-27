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В Испании в результате наезда авто пострадали семь человек

В Испании в результате наезда авто пострадали семь человек

КИЕВ. 27 марта. УНН. По меньшей мере семь человек пострадали в пятницу в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча в Испании в результате наезда автомобиля. Об этом сообщила в Twitter региональная служба экстренной помощи, передает УНН.

Что известно

По информации службы, инцидент произошел в муниципалитете Юнкера-де-Энарес. Четыре человека были доставлены в больницу.

Детали

Как передает газета ABC, наезд был преднамеренным. Водитель транспортного средства задержан. По данным агентства EFE, подозреваемый пошел на этот шаг из-за потери опеки над детьми.

Напомним

На этой неделе в Донецкой области водитель легкового автомобиля совершил наезд на пятилетнего мальчика, который выбежал на дорогу. Ребенок с травмами находится в больнице.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Испания, пострадавшие
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