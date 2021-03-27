Совбез ООН 30 марта обсудит ракетные пуски в КНДР

КИЕВ. 27 марта. УНН. Европейские страны — члены Совета Безопасности ООН потребовали созвать неофициальное заседание на фоне недавнего запуска Северной Кореей нескольких ракетных снарядов. С инициативой выступили Франция, Великобритания, а также непостоянные члены Совбеза — Ирландия, Норвегия и Эстония, сообщили представители ООН в пятницу, 26 марта, передает УНН со ссылкой на DW. Ожидается, что встреча пройдет 30 марта.

Детали

Комитет Совбеза по санкциям в отношении КНДР попросил своих специалистов изучить северокорейские запуски, добавили дипломаты.

Что предшествовало

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи 25 марта сообщил о запуске КНДР двух ракетных снарядов в сторону Японского моря, не уточнив их тип. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что это были баллистические ракеты. По сведениям северокорейской стороны, речь шла об испытаниях “тактического управляемого оружия” нового типа.

Пуск стал первым с момента вступления в должность 46-го президента США Джозефа Байдена. Глава Белого дома уже осудил случившееся, назвав поведение официального Пхеньяна нарушением резолюций ООН, и анонсировал “взвешенный ответ” Вашингтона. Северокорейская сторона раскритиковала высказывания американского лидера, усмотрев в них “глубоко укоренившуюся враждебность”.

В частности, в КНДР назвали самообороной запуск ракет в сторону Японского моря.