В Украине уже 1,632 млн случаев COVID-19, за сутки - 17 424

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,632 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 26 марта, — 17,4 тысячи, меньше, чем сутками ранее. Госпитализаций за сутки — 4,7 тысячи. Высокий показатель летальных случаев за сутки — 290. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

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“17 424 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 марта 2021 года. В частности, заболели 752 ребенка и 420 медработников”, — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

▪️ госпитализированы — 4747 человек;

▪️ летальных случаев — 290;

▪️ выздоровели — 7124 человека;

▪️ осуществлено тестирований за сутки — 123 500 (в том числе методом ПЦР — 55500, методом ИФА — 22470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 45530).

За все время пандемии в Украине:

▪️ заболело — 1 632 131 человек;

▪️ выздоровели — 1 297 282 лица;

▪️ летальных случаев — 31 751;

▪️ проведения ПЦР-тестов — 7 945 044.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) Днепропетровской (1171), областях и г. Киев (1226).

Прививки в Украине

Добавляется, что 17 939 человек было привито против COVID-19 за сутки 26 марта 2021 в Украине.

192 264 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 192 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 человек.

▪️ Прививки проводилось 180 мобильными бригадами по иммунизации и 493 пунктами прививки.

▪️ состоянию на 26 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев — 1226 случаев / 1650 прививок;

Винницкая область — 724 случая / 830 прививок;

Волынская область — 370 случаев / 280 прививок;

Днепропетровская область — 1171 случай / 1320 прививок;

Донецкая область — 802 случая / 770 прививок;

Житомирская область — 813 случаев / 690 прививок;

Закарпатская — 353 случая / 420 прививок;

Запорожская область — 599 случаев / 590 прививок;

Ивано-Франковская область — 373 случая / 629 прививок;

Киевская область — 1273 случая / 1170 прививок;

Кировоградская область — 172 случая / 460 прививок;

Луганская область — 167 случаев / 340 прививок;

Львовская область — 1407 случаев / 1060 прививок;

Николаевская область — 454 случая / 600 прививок;

Одесская область — 1282 случая / 400 прививок;

Полтавская область — 673 случая / 700 прививок;

Ровенская область — 553 случая / 650 прививок;

Сумская область — 567 случаев / 1080 прививок;

Тернопольская область — 628 случаев / 590 прививок;

Харьковская область — 1132 случая / 390 прививок;

Херсонская область — 174 случая / 1190 прививок;

Хмельницкая область — 822 случая / 640 прививок;

Черкасская область — 548 случаев / 710 прививок;

Черновицкая область — 516 случаев / 270 прививок;

Черниговская область — 625 случаев / 510 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина.

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлен до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в “красной” зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется по локдауну в Украине.