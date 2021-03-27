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США: несколько человек пострадали во время стрельбы в Вирджинии

США: несколько человек пострадали во время стрельбы в Вирджинии

КИЕВ. 27 марта. УНН. Несколько человек получили в субботу ранения в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter на странице местного отделения полиции, передает УНН.

Цитата

“Полиция Вирджинии-Бич расследует стрельбу с несколькими пострадавшими, чьи ранения могут представлять угрозу жизни”, — отмечается в тексте.

Детали

Уточняется, что на месте происшествия находятся многочисленные сотрудники правоохранительных органов.

Что предшествовало

На прошлой неделе в Техасе произошла стрельба в ночном клубе, в результате которого один человек погиб, еще пятеро — ранены.

После этого десять человек, включая офицера полиции, погибли во время стрельбы в супермаркете King Soopers в американском городе Боулдер, штат Колорадо.

Источник: УНН
Теги: США, стрельба, пострадавшие
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