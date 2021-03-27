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В высокогорье Карпат ожидается сход лавин

В высокогорье Карпат ожидается сход лавин

КИЕВ. 27 марта. УНН. Завтра, 28 марта, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность, передает УНН со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

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"... 28 марта в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Карпаты
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