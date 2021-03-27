Новости: Общество
27 марта 2021, 09:17 • Тоня Туманова • 4725
В высокогорье Карпат ожидается сход лавин
КИЕВ. 27 марта. УНН. Завтра, 28 марта, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность, передает УНН со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.
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"... 28 марта в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
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В начале марта снежный ком мокрого снега сошел с горы Плай в украинских Карпатах, убытков не зафиксировано.
Источник: УНН
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