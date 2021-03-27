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Украина сегодня прощается с зимним временем: когда переводить стрелки часов

Украина сегодня прощается с зимним временем: когда переводить стрелки часов

КИЕВ. 27 марта. УНН. В ночь с субботы на воскресенье, 28 марта, Украина переходит на летнее время. Стрелки часов переводят на один час вперед, передает УНН.

Детали

Так, перевести часы необходимо будет в три утра. Перевод часов в Украине на стандартное и летнее время руководствуется постановлением Кабмина министров Украины от 13 мая 1996 года № 509.

Справка

Верховная Рада 19 марта отказалась отменить сезонный перевод часов на летнее и зимнее время раз в полгода, отправив на доработку законопроект с соответствующей инициативой.

Документом предлагается, что на территории Украины исчисления времени будет осуществляться в соответствии с киевским временем, что является единым для всей территории Украины.

Согласно законопроекту, киевское время - это время часового пояса, в котором расположена столица Украины - город Киев, который соответствует второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC +2.

Кроме того, согласно документу, сезонный переход времени на территории государства не осуществляется.

Нардепы утверждают, что законопроект направлен на защиту здоровья населения, поскольку, по мнению большинства ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени.

Источник: УНН
Теги: Украина
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