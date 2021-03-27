Уже не судья КСУ: Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил указы еще во времена Януковича о назначении судьями Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Документ обнародован на сайте главы государства, передает УНН.

Цитата

"Отмена:

- Указ Президента Украины от 14 мая 2013 года № 256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины";

- Указ Президента Украины от 17 сентября 2013 года № 513 "О назначении А.Касминина судьей Конституционного Суда Украины", - говорится в тексте документа.

Детали

В тексте указа отмечается, что решение принято "смотря на то, что отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина" .

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Дополнение

В конце февраля этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на один месяца.

19 января УГО не стало пропускать Тупицкого в Конституционный суд из-за его отстранения.

Напомним

В конце октября ГБР начало производства в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

Добавим, ранее в ОГПУ указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому по тем же статьям - в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч.2 ст . 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ. Сообщение о подозрении ему должны прислать по почте.