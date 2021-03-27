В Каире возросло число жертв обвала десятиэтажного дома

КИЕВ. 27 марта. УНН. В результате обвала десятиэтажного дома в центре Каира число жертв возросло до пяти человек. Об этом сообщает издание Al-Ahram со ссылкой на информацию местных властей, передает УНН.

Детали

Сообщается, что на данный момент известно о пяти жертвах и 25 пострадавших в результате обвала. Силы гражданской защиты, а так же Главное спасательное управление провинции все еще ищут людей под завалами.

Губернатор Каира генерал-майор Халед Абдель Аль поручил сформировать инженерный комитет для анализа ущерба от обрушения сразу же после того, как прокуратура закончит проверку.

Что было ранее

Как сообщал УНН, обвал дома произошел рано утром 27 марта в помещении с подвалом, цокольным и девяти этажами. Ранее было известно о трех жертвах трагедии.