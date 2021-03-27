Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,97 0,0000  EUR: 33,03 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
2310

В Каире возросло число жертв обвала десятиэтажного дома

В Каире возросло число жертв обвала десятиэтажного дома

КИЕВ. 27 марта. УНН. В результате обвала десятиэтажного дома в центре Каира число жертв возросло до пяти человек. Об этом сообщает издание Al-Ahram со ссылкой на информацию местных властей, передает УНН.

Детали

Сообщается, что на данный момент известно о пяти жертвах и 25 пострадавших в результате обвала. Силы гражданской защиты, а так же Главное спасательное управление провинции все еще ищут людей под завалами.

Губернатор Каира генерал-майор Халед Абдель Аль поручил сформировать инженерный комитет для анализа ущерба от обрушения сразу же после того, как прокуратура закончит проверку.

Что было ранее

Как сообщал УНН, обвал дома произошел рано утром 27 марта в помещении с подвалом, цокольным и девяти этажами. Ранее было известно о трех жертвах трагедии.

Источник: УНН
Теги: Египет, жертвы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.