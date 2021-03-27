В Киеве за сутки обнаружили более 1,2 тыс. больных коронавирусом, умерло 39 человек

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 1226 больных коронавирусом. Умерли 39 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

"Плюс 1226 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 158993): 702 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 456 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет, 28 девочек от 1 до 17 лет и 40 мальчиков от 1 месяца до 16 лет", - сообщил городской голова.

Детали

По его словам, за сутки зафиксировано 39 летальных случаев от вируса, всего в столице от заболевания умерло 3274 человек.

В Киеве в течение суток госпитализировали 151 пациента с COVID-19 и 581 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмониями.

В то же время, 464 киевлян преодолели коронавирус в течение суток. Всего в столице болезнь преодолели 104 617 жителей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (262), Дарницком (202) и Оболонском (173).

Справка

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,632 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 26 марта, - 17,4 тысячи меньше, чем сутками ранее. Госпитализаций в сутки - 4,7 тысячи. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 290.