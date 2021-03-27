В ВСУ за сутки обнаружили 251 новый случай COVID-19, два человека умерли

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки зарегистрировано 251 новых случаев заболевания COVID-19. Кроме того, зарегистрировано еще два летальных случая от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Всего по состоянию на 27 марта в Вооруженных Силах болеет 2 525 человек, передает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

Детали

По состоянию на 10.00 27 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 528 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 17 966 человек.

На изоляции (в т. ч. Ссамоизоляции) находится 638 человек.

К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще два летальных случая от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19 (всего 55).

"Два работника ВС Украины с 22.03.2021 находившихся на стационарном лечении в гражданских больницах Киевской области. Несмотря на проводимую терапию состояние их здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха. Биологическая смерть одного из них была зафиксирована 25.03, а другого 26.03 . Информация об указанных случаях поступила к Командованию Медицинских сил Вооруженных сил в вечером 26.03", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано 251 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 18 266 человек получили 1 дозу вакцины.

Из них 2 138 военных медиков.

За минувшие сутки на COVID-19 привито 960 человек.

Справка

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,632 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 26 марта, - 17,4 тысячи меньше, чем сутками ранее. Госпитализаций в сутки - 4,7 тысячи. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 290.