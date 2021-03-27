Направлялся в Турцию: пограничники задержали "нашпигованный" янтарем грузовик

КИЕВ. 27 марта. УНН. Черноморские пограничники во время осмотра грузовика, который следовал в Турцию, обнаружили партию контрабандных изделий из камней янтаря. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

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"Так, сегодня, около 05.00, в порту Черноморска пограничники Одесского отряда осуществляли оформление транспортных средств на выезд в Турцию и обнаружили партию контрабандных изделий из камней янтаря", - говорится в сообщении.

Детали

Расфасованный в небольшие пакеты товар был скрыт в кабине грузовика марки "IVECO". За рулем авто находился гражданин Турции. Всего пограничники достали из разных укрытий кабины 17 пакетов обработанного камня и готовых ювелирных изделий из янтаря общим весом 9,2 кг.

Сейчас правонарушителя привлекли к ответственности за нарушение таможенного законодательства. Обнаруженный янтарь изъяли в установленном порядке.

Добавим

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность международной группировки контрабандистов янтаря. В ходе многоэтапной операции у злоумышленников изъято несколько партий "солнечного камня" более чем на 11 млн грн.