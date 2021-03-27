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Несколько недель был в реанимации из-за коронавируса: умер известный украинский художник Орест Криворучко

Несколько недель был в реанимации из-за коронавируса: умер известный украинский художник Орест Криворучко

Орест Криворучко

КИЕВ. 27 марта. УНН. Умер известный буковинский художник Орест Криворучко, автор эскизов герба и флага Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации, передает УНН.

Цитата

"Отошел в вечность известный буковинский художник Орест Криворучко. Он является автором эскизов герба и флага Черновицкой области. Его имя известное во всем мире, а картины хранятся во многих музеях и являются жемчужинами частных коллекций знатоков искусства", - сообщили в ОГА.

Детали

Черновицкая областная государственная администрация выразила искренние соболезнования семье художника.

По информации местных СМИ, художник умер 26 марта. Он вместе с женой находился несколько недель в реанимации под аппаратом ИВЛ из-за коронавирусной болезни.

Справка

Орест Криворучко - автор нескольких уникальных техник написания картин и разработчик флага и герба Черновицкой области.

Что было раньше

Как стало известно в воскресенье, на 89-м году жизни скончался украинский языковед, литературовед, переводчик, общественный деятель Иван Ющук .

Источник: УНН
Теги: Украина, смерть
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