Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,97 0,0000  EUR: 33,03 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
8085

У границы с Беларусью задержали контрабандистов с медикаментами производства РФ

У границы с Беларусью задержали контрабандистов с медикаментами производства РФ

КИЕВ. 27 марта. УНН. У границы с Беларусью пограничники задержали трех контрабандистов с пакетами медикаментов. Мужчины несли из Беларуси медицинские препараты российского производства, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД Украины.

Цитата

"Пограничный наряд отдела "Вичевка" во время патрулирования заметил группу из трех человек, которые несли на плечах пакеты. Пограничники немедленно задержали правонарушителей", - сообщает пресс-служба.

Детали

По данным правоохранителей, мужчины, пересекая незаконно границу, несли из Беларуси медицинские препараты российского производства. Документов ни один из них при себе не имел.

Сейчас задержанных и товар доставили в пограничное подразделение. Установив лица контрабандистов, которыми оказались граждане Украины, жители одного из населенных пунктов Ровенской области, пограничники составили административные материалы за нарушение государственной границы и пограничного режима.

Что было раньше

В начале марта работники ГПСУ обнаружили в грузовике, прибывшем из Польши на украинскую границу, гуманитарного груза на сумму свыше 2,3 млн гривен.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, пограничники, Беларусь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.