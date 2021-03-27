У границы с Беларусью задержали контрабандистов с медикаментами производства РФ

КИЕВ. 27 марта. УНН. У границы с Беларусью пограничники задержали трех контрабандистов с пакетами медикаментов. Мужчины несли из Беларуси медицинские препараты российского производства, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД Украины.

Цитата

"Пограничный наряд отдела "Вичевка" во время патрулирования заметил группу из трех человек, которые несли на плечах пакеты. Пограничники немедленно задержали правонарушителей", - сообщает пресс-служба.

Детали

По данным правоохранителей, мужчины, пересекая незаконно границу, несли из Беларуси медицинские препараты российского производства. Документов ни один из них при себе не имел.

Сейчас задержанных и товар доставили в пограничное подразделение. Установив лица контрабандистов, которыми оказались граждане Украины, жители одного из населенных пунктов Ровенской области, пограничники составили административные материалы за нарушение государственной границы и пограничного режима.

Что было раньше

В начале марта работники ГПСУ обнаружили в грузовике, прибывшем из Польши на украинскую границу, гуманитарного груза на сумму свыше 2,3 млн гривен.