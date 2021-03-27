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В Минздраве обсудили изменение дислокации мобильного госпиталя в Ивано-Франковской области

В Минздраве обсудили изменение дислокации мобильного госпиталя в Ивано-Франковской области

КИЕВ. 27 марта. УНН. Специалисты Министерства здравоохранения провели оперативное совещание с коллегами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по развертыванию и эксплуатации мобильного госпиталя. Об этом написал в Facebook главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.

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"Сегодня провели оперативное совещание с коллегами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Основной вопрос - обмен опытом развертывания и эксплуатации мобильного госпиталя впервые в условиях реагирования на биологические угрозы. Дополнительно обсудили изменение дислокации госпиталя, поскольку ситуация с нагрузкой на систему здравоохранения в Ивано-Франковской области стабилизировалась", - сообщил Ляшко.

Детали

В то же время, по его словам, Минздрав отмечает рост количества госпитализации в соседней областях и на юге страны.

"Динамика случаев коронавирусной болезни в мире снова показывает тенденции к росту. Все это свидетельствует о необходимости соблюдения санитарных норм, как на территориях с желтым уровнем эпидемической опасности, так и на красных, которых у нас уже 9", - добавил он.

Заместитель министра также сообщил, что сейчас в Украине, для оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезни развернуто 74 927 коек, из которых 64 143 обеспечено возможностью предоставления кислородной терапии.

На данный момент в больницах находится 43 585 пациентов с COVID-19.

Ситуация с COVID-19 в Украине

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,632 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 26 марта, - 17,4 тысячи меньше, чем сутками ранее. Госпитализаций в сутки - 4,7 тысячи. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 290.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус
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