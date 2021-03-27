Переправляли сигареты в Венгрию: у Чопа "накрыли" четырех контрабандистов с беспилотником

КИЕВ. 27 марта. УНН. Возле Чопа пограничники "накрыли" четырех контрабандистов с беспилотником, которые переправляли сигареты в Венгрию. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Детали

Пограничники получили сообщение от жителя села Красное о том, что готовится акция с переправки сигарет.

В ходе совместных поисковых и оперативных мероприятий на окраине вышеуказанного села вскоре было обнаружено транспортное средство марки "УАЗ", в котором находились четыре человека. Двое из них не имели никаких документов, удостоверяющих личность. Также в автомобиле находился пакет с табачными изделиями. Во время дальнейшего осмотра прилегающей к месту обнаружения автомобиля местности пограничники обнаружили беспилотный летательный аппарат с конструкцией для его запуска и приспособлениями для крепления груза.

Оперативным подразделением Чопского отряда направлено уведомление об обнаружении уголовным преступлением ст.199 "Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов" и ст. 204 "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" УК Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные мероприятия по установлению обстоятельств правонарушения и выяснения ролей участия лиц, причастных к вышеуказанной противоправной ответственности.

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