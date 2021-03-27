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Семенченко, которого накануне арестовали по делу ПВК, госпитализировали

Семенченко, которого накануне арестовали по делу ПВК, госпитализировали

Семену Семенченко

КИЕВ. 27 марта. УНН. Бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого вчера решением суда арестовали на два месяца по делу ПВК, госпитализировали. И сейчас, как сообщает его адвокат Влад Добош, к нему не пускают защитников, передает УНН.

Цитата

“К Семену Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой-то начальник, мотивируя что суббота выходной день и у них инструкция. Раз так, то у нас КПК и ст.397 УК. Подал заявление о вмешательстве в работу защитника”, — написал адвокат.

Детали

Накануне Печерский районный суд Киева отправил под стражу бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что после решения суда об аресте без права на залог Семенченко стало плохо, сейчас он находится в больнице под охраной и получает необходимую медицинскую помощь.

Что было раньше

Бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко вручили уведомление о подозрении.

В СБУ сообщали, что бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”. По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.

В СБУ также заявили, что будут новые подозрения по делу о ПВК Семенченко.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, больницы, Семен Семенченко
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