Семенченко, которого накануне арестовали по делу ПВК, госпитализировали

КИЕВ. 27 марта. УНН. Бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого вчера решением суда арестовали на два месяца по делу ПВК, госпитализировали. И сейчас, как сообщает его адвокат Влад Добош, к нему не пускают защитников, передает УНН.

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“К Семену Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой-то начальник, мотивируя что суббота выходной день и у них инструкция. Раз так, то у нас КПК и ст.397 УК. Подал заявление о вмешательстве в работу защитника”, — написал адвокат.

Детали

Накануне Печерский районный суд Киева отправил под стражу бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что после решения суда об аресте без права на залог Семенченко стало плохо, сейчас он находится в больнице под охраной и получает необходимую медицинскую помощь.

Что было раньше

Бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко вручили уведомление о подозрении.

В СБУ сообщали, что бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”. По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.

В СБУ также заявили, что будут новые подозрения по делу о ПВК Семенченко.