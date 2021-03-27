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В Подмосковье нашли тело соучредителя группы "Звуки Му"

В Подмосковье нашли тело соучредителя группы "Звуки Му"

КИЕВ. 27 марта. УНН. Утром 27 марта в Московской области нашли тело 68-летнего музыканта и журналиста Александра Липницкого, который утонул, провалившись под лед на Москве-реке. Об этом сообщила режиссер и продюсер Липницкого Лада Раскольникова, пишет УНН.

Детали

Вечером 25 марта Александр Липницкий отправился на прогулку, взяв с собой собаку и лыжи. Через некоторое время, как сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий, Липницкий утонул, катаясь на лыжах по льду на Москве-реке. Троицкий предполагал, что сначала под лед провалилась собака, а музыкант попытался ее спасти и в результате сам ушел под лед. 26 марта тело лабрадора Липницкого прибило к берегу. По заявлению жены музыканта Инны Липницкой водолазы обследовали дно реки, также Липницкого искали на берегу.

Справка

Александр Липницкий - один из основателей рок-группы "Звуки Му", где с 1980-го он выступал как бас-гитарист. Кроме этого он участвовал в группах "Гроздья Виноградово" и "Эхо Му". Липницкий известен как автор документальных фильмов про русский рок, в том числе о Викторе Цое, Борисе Гребенщикове, Александре Башлачеве, Петре Мамонове, Майке Науменко, Сергее Курехине. В 2000-х годах на телеканале "Ностальгия" выходила его программа о роке "Еловая субмарина".

Добавим

На 73-м году жизни умер регги-исполнитель и основатель группы The Wailers Банни Уэйлер.

Источник: УНН
Теги: Россия, музыка, смерть, певец
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